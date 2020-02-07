Vali Tavlı, yapımı tamamlanan okulları yerinde inceledi

Vali Tavlı, önceki gün İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Büyük ile birlikte, merkez ilçede yine aynı nedenle yıkılan ve 2018 yılında tekrar yapımına başlanan Ömer Mart Ortaokulu ile Ticaret Borsası İlkokulu'nun tamamlanan binalarını yerinde görerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

17 Ağustos depremi sonrası eğitim kurumlarının depreme dayanıklı hale getirilmesi kapsamında Çanakkale genelinde okul, pansiyon, yemekhane ve kapalı spor salonlarından toplam 35 tanesi güçlendirildi. 33 tanesi ise yıkılarak yeniden yapıldı. Geçici kabulleri yapılan Ayvacık Gülpınar İlkokulu/Ortaokulu, Ayvacık Korubaşı İlkokulu/Ortaokulu, Lâpseki İsmail Baykut İlkokulu/Ortaokulu, Merkez Ticaret Borsası İlkokulu, Ömer Mart Ortaokulu, Yenice Yeşilyurt İlkokulu ve Yeşilyurt Ortaokulu önümüzdeki günlerde kapılarını öğrencilerine açacak. İnşaatları bitme aşamasına gelen Biga Fatih İlkokulu ile Lâpseki Umurbey Ortaokulu ise en kısa sürede eğitim öğretime başlayacak.