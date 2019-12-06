Vali Tavlı, Yenice Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti

Okul Müdürü Hasan Baş, “Okulumuz Türkiye'de meslek liseleri içerisinde 6 milyon üretim cirosuyla Türkiye 2'incisi olmuştur. Bu başarıdan dolayı tüm öğretmen ve öğrencilerimi kutluyorum “dedi.

Yenice Kaymakamı Ahmet Başer, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar ve Yenice Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal ile birlikte okulu ziyaret eden Çanakkale Valisi Tavlı, Yenice Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerini başarılarından dolayı tebrik etti. Okulun atölyelerini gezerek öğrenci ve öğretmenlerden bilgi alan Vali Tavlı, daha sonra okulun dersliklerini gezdi.

Yenice Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin üretim yapması için desteklerini sürdüreceklerini bildiren Tavlı, "Öğretmenleri ve öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.