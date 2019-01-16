Vali Tavlı'dan Organize Sanayi Bölgesi Yönetimine ziyaret

Çanakkale Organize Sanayi Bölgesinin yeni yönetim kurulunu ziyaret eden Vali Orhan Tavlı, Yönetim Kurulu Başkanı Kayhan Önçal Yönetim Kurulu Üyeleri Ersin Kurnaz, Ali Polat, Kadir Yaşar ve OSB Müdürü Nuri Kayabaş'la bir araya geldi.

Ziyarette, Vali Orhan Tavlı, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Kayhan Önçal ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüşerek yeni yönetime ‘hayırlı olsun' temennisinde bulundu.

Ziyarette Çanakkale Organize Sanayi Bölgesinde yapılan çalışmalarla Çanakkale'ye yapılan en önemli yatırımlardan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin bölge ulaşımına, tarımına, ekonomisine ve istihdamına sağlayacağı katkılar üzerinde duruldu.

Vali Orhan Tavlı'nın Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi ziyaretinde Vali Yardımcısı Vekili Tahir Şahin de bulundu.