Vali Tavlı'dan şehit ve gazi ailelerine ziyaret

Vali Orhan Tavlı, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Çan Şube Başkanı Nail Eker ve dernek üyeleri tarafından karşılandı. Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ersin Fırat'ın da bulunduğu ziyarette Vali Orhan Tavlı, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Çan Şube Başkanı Nail Eker ve dernek üyeleriyle bir süre görüşerek sohbet etti. Vatanın bölünmez bütünlüğü milletin huzur ve güveni için canlarını feda eden şehitlerin anne, baba eş ve çocuklarının bu millete ve bu devlete emanet olduğunu belirten Vali Orhan Tavlı, “Sizlerin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Sizlere kapımız gönlümüz her zaman açık. Üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız” dedi.

Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Çan Şube Başkanı Nail Eker ve dernek üyeleri Vali Orhan Tavlı'ya desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.