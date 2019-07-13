İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Tavlı'dan şehit ve gazi ailelerine ziyaret

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Çan Şube Başkanlığını ziyaret etti.


Vali Orhan Tavlı, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Çan Şube Başkanı Nail Eker ve dernek üyeleri tarafından karşılandı. Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ersin Fırat'ın da bulunduğu ziyarette Vali Orhan Tavlı, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Çan Şube Başkanı Nail Eker ve dernek üyeleriyle bir süre görüşerek sohbet etti. Vatanın bölünmez bütünlüğü milletin huzur ve güveni için canlarını feda eden şehitlerin anne, baba eş ve çocuklarının bu millete ve bu devlete emanet olduğunu belirten Vali Orhan Tavlı, “Sizlerin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Sizlere kapımız gönlümüz her zaman açık. Üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız” dedi.


Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Çan Şube Başkanı Nail Eker ve dernek üyeleri Vali Orhan Tavlı'ya desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.