Valilerden Çanakkale Köprüsü'ne ziyaret

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve beraberindeki heyetler, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü ziyaret ederek, bölgede incelemelerde bulundu. 18 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temelleri atılan ve hızla yükselen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulunan heyet, köprü önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.