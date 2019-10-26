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Vatan Partisi Çanakkale teşkilatından AK Parti İl Başkanlığına ziyaret

Vatan Partisi Çanakkale İl Başkanı Aykutalp Avşar ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Çanakkale İl Başkanlığını ziyaret etti.


AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, yapılan ziyaretten memnuniyetini dile getirirken, milli güvenliğe yönelik saldırılar karşısında başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin en doğal hakkı olduğunu vurguladı ve desteklerinden dolayı Vatan Partisi'ne teşekkürlerini iletti. Vatan Partisi İl Başkanı Aykutalp Avşar ise ziyarette yaptığı açıklamada, "Türkiye bugün tehdit altındadır. Bu tehdit karşısında tüm milletimiz kenetlenmek mecburiyetinde. Fırat Kalkanı ile başlayan ve bugün Barış Pınarı Harekatı ile devam eden terörle mücadele süreci, esasen emperyalizme karşı verilen bir vatan mücadelesidir. PKK unsurları adına Türkiye Cumhuriyeti ile görüşmeye ABD yöneticilerinin gelmesi, bu durumu özetler niteliktedir. Biz Vatan Partisi olarak, bu mücadelede bütün enerjimizle vatan cephesindeyiz. Türkiye gemisindeyiz. Bu harekat sürecinde vatanseverlerin nasıl aynı gemide olduğunu daha iyi idrak ettik. Milletimizin ezici bir çoğunluğu tek yürek oldu ve Mehmetçiğinin bir adım gerisinde durdu. İşte bir millet, emperyalist tehditlere karşı böyle birleşir ve kenetlenir" ifadelerini kullandı.

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