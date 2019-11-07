İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vatandaşlar kuduz hastalığı hakkında bilgilendirildi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde Sağlık Müdürlüğüne bağlı personeller tarafından köy kahvehanelerinde vatandaşlara kuduz hastalığı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Sağlık Müdürlüğüne bağlı personeller tarafından köy kahvehanelerinde vatandaşlara kuduz hastalığı hakkında bilgilendirme yapıldı.


Sağlık Bakanlığınca hayvanlardan insanlara bulaşarak ölümlere sebep olan kuduz hastalığı ile ilgili hazırlanan bilgilendirme broşürleri ilçedeki vatandaşlara dağıtıldı. Yetkililer kahvehanelerde yaptığı bilgilendirmede, kuduz mikrobunun köpek, kedi, sığır, koyun, keçi, at, eşek gibi evcil hayvanlar ile birlikte kurt, tilki, çakal, domuz, ayı, sansar, kokarca, gelincik gibi yabani hayvanlardan da bulaşabileceğine dikkat çekti. Kuduz olan bir hayvanın temas etmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesinin altını çizen yetkililer, doktorun belirlediği aşı takvimine uyulmasını istedi. Vatandaşların kendi besledikleri hayvanlarda kuduz olma ihtimalini de hatırlatan yetkililer, "Sizlerin yetiştirdiği hayvanlarda da kuduz vakası olabilir. Hayvanın huyunda veya hareketlerinde değişimler gözlenir. Korkaklık, sinirlik ve en önemlisi saldırganlık görülebilir. Hayvanda genellikle şiddetle ısırma içgüdüsü artar. Vücudunda felçler, yutkunma güçlüğü, salya akması, kasılmalar meydana gelebilir. Bu belirtileri gördüğünüz andan itibaren en yakın il/ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine mutlaka haber veriniz" uyarısında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.