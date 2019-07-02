Vatandaşlara afet bilinci aşılandı

Bilgilendirme konuşmalarında Türkiye'nin depremlerde insan kaybı açısından dünyada 3'üncü, etkilenen insan sayısı açısında sekizinci sırada yer aldığı aktarıldı. Afetlerle mücadelede kalabalık nüfusu bünyesinde bulundurduğu ve 7/24 hizmet verdiği için hastanelere çok önemli görevler düşmekte olduğu vurgulandı.