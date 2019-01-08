Vatandaşlardan bozuk yol tepkisi

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesi ile Karakoca köyü arasındaki yolların durumu vatandaşın tepkisine neden oldu.

Çan'a bağlı Terzialan beldesi ile Karakoca köyü arasındaki yolların durumu vatandaşın tepkisine neden oldu.

Yolların durumuna sosyal medyadan tepki gösteren Ahmet Ünver, yolu her gün düzenli olarak kullandığını söyledi. Ahmet Ünver, “Çukurlara geçici bir şekilde dolgu yapılıyor. Bu dolgu yağmur yağmasından sonra oyulup eski durumuna geliyor. Karakoca Terzialan beldesi arasında oluşan çukurlar nedeniyle aracıma kısa bir süre içerisinde bin TL masraf yaptım. Benim gibi bu yolu kullanan sürücüler araçlarının ön takımları için sanayiye taşınıyorlar. Herkes aile geçindiriyor. Siyasilere sesimizi duyuramıyoruz. Biran önce sesimize çare olacak siyasetçilerimizi bekliyoruz” dedi.