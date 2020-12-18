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Vefatından sonra gelen şahadetname teslim edildi

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Zeybekçayır köyünden şehit Kemal Aydın’ın vefatından sonra gelen şahadetnamesi ailesine teslim edildi.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Zeybekçayır köyünden şehit Kemal Aydın'ın vefatından sonra gelen şahadetnamesi ailesine teslim edildi.


Şehit jandarma er Kemal Aydın, 2 Kasım 1989 yılında Hakkari - Çukurca Jandarma Sınır Alay Komutanlığında görevli iken bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan silahlı çatışma sonucunda yaralanarak malul gazi oldu. Temmuz 2017'de vefat eden Kemal Aydın, vefatından sonra şehit statüsüne alındı. Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal ve Çan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, Zeybekçayır köyünde bulunan Aydın ailesini ziyaret ederek Kemal Aydın'ın şahadetnamesini teslim ettiler.

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