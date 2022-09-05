Velilere yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde 'merdiven altı kırtasiye' uyarısı

Çanakkale'de 2022-2023 eğitim-öğretim yılı öncesinde velilere uyarıda bulunan uzmanlar, merdiven altı kırtasiye ürünlerinin tercih edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, ailelere 'ucuza aldanmayın' çağrısı yaptı.

Çanakkale'de 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek olan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğrencileri okul heyecanı, aileleri ise çocuklarının ihtiyaçlarının karşılama telaşı sardı. Kafalarda ise doğru kırtasiye malzemesi seçimiyle ilgili soru işaretleri var. Çünkü boya kalemleri, kokulu silgiler, baskılı çantalar ve rengarenk kırtasiye malzemeleri öğrencileri cezbediyor. Uzmanlar, çocukların sağlığı için kalitesiz ve kanserojen madde içeren merdiven altı kırtasiye ürünlerinin tercih edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Yeni eğitim-öğretim döneminde öğrenciler 12 Eylül'de ders başı yapmaya hazırlanıyor. Çocukların tükettiği gıdalar kadar, kullandıkları eşyaların da güvenli olması gerekmektedir. Piyasada bulunan ve kalite-güvenlik testinden geçmemiş merdiven altı olarak tabir ettiğimiz kırtasiye malzemeleri, özellikle gelişme çağındaki çocuklar için önemli sağlık sorunları doğurabilmektedir. Merdiven altı olarak üretilen çanta, beslenme çantası, kalem kutusu, matara, kaplıklar pastel boya, suluboya, oyun hamuru, silgi ve diğer boyalarda; kanserojen olduğu için yasaklanan azo boyarmaddeler, alerjen boyarmaddeler, baskı ve boyalarda yumuşatıcı olarak katılan fitalatlar, bağışıklık sistemini tahrip eden ağır metaller kullanılabiliyor. Aynı zamanda kanserojen olan fitalatlar, insanlarda ve hayvanlarda hormon sistemine zarar vermekle birlikte astım ve üreme bozukluğuna da neden olmaktadır. Kanserojen boyarmaddeler ise deri ile temas sonucu deri tarafından direkt emilmektedir. Velilerimiz sprey boyaların ve yapıştırıcıların su bazlı olması ve solvent içermemesi konusunda da hassas davranmalılar, kokulu kırtasiye malzemelerine dikkat etmeliler. Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklarını koruyarak büyümeleri için, özellikle okul ürünleri konusunda seçici olmamız gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Çanakkale'de kırtasiyecilik yapan Burak Gün, “Kırtasiye ürünleri, özellikle ana sınıfı yaş grubundan başlayan ilk ve ortaokulda devam eden geniş yelpazeli ürünler. Özellikle küçük yaş grubu çocuklar için kırtasiye ürünlerinin bu tarz üretim yapan yerlerden alınmaması, daha dikkatli özenli bir şekilde seçilmesi gerekiyor. Kırtasiye ürünlerini biz kırtasiyeciler tamamen kırtasiyelerden alınmasından yanayız. Marketlerde de bu tarz ürünlerin 2 ya da 3'üncü kalite üretimler olduğunu bilmekteyiz. Bu yüzden marketlerden de çok fazla müşterilerimizin bu ürünleri tercih etmediğini biliyoruz. Mutlaka aldıkları ürünlerin, üretim yerlerine, son kullanım tarihlerine baksınlar. Merdiven altı üretim yapılan yerlerin ürünlerinde barkod tanımlamalarından da bakabilirler. Mutlaka aldıkları ürünleri detaylı olarak incelemelerini tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.