Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 0 - Fenerbehçe: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 8.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Çanakkale Belediyespor, evinde Fenerbahçe ile karşılaştı. Konuk ekip mücadeleyi 3-0 kazandı.
Salon: Anafartalar
Hakemler: Ali Bağde, Barış Karakoyun
Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Ece Hocaoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolskai, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Şahin, Işıl Öz, Bihter Dumanlıoğlu, Semra Özer, Gökçe Çiçek Aksoylu,
Fenerbahçe: Ana Antonijevic, Dicle Nur Babat, Abreu Melissa Teresa Vargas, Ramos Samanta Estephania G. Bricio, Eda Erdem Dündar, Damla Çakıroğlu, Melis Yılmaz, Merve Daldeler,
Setler: 0-3 (17-25), (17-25), (19-25)
Süre: 74 dakika (25-24-25)