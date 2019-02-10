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Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 0 - Türk Hava Yolları: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 18.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında, Çanakkale Belediyespor ile Türk Hava Yolları karşılaştı. Mücadeleyi Türk Hava Yolları 3-0 kazandı.



Salon: Anafartalar


Hakemler: Yılmaz Duman, Ebru Ayata


Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu (L), Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Melis Durul (Rachel Sanchez Perez, Semra Özer, Işıl Öz, Ebru Bedir)


Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Stephania Enright, Özge Kırdar, Berin Yıldırım (L), Hristiana Ruseva, Polina Rahimova (İpek Ercan, Funda Bilgi)


Setler: 21-25, 22-25, 17-25


Süre: 84 dakika (32, 29, 23 )

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