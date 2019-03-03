Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 1 - Beşiktaş: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 21.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında, Çanakkale Belediyespor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'a 3-1 yenildi.
Salon: Anafartalar
Hakemler: Arzu Emiroğlu, Fikret Fidan
Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Bihter Dumanoğlu(L), Rachel Sanchez Perez, Semra Özer, Melis Durul, Cansu Aydınoğulları, (Dominika Sobolska, Işıl Öz, Ece Hocaoğlu, Yasemin Şahin)
Beşiktaş: Arelya Karasoy, Pınar Atasever(L), Humay Topaloğlu, Cemre Janset Erkul, Alesia Rykhlıuk, Mia Jerkov, (İkbal Merve Albayrak, Rida Erlalelitepe, Merve Tanıl, Dilara Bilge)
Setler: 25-18, 16-25, 20-25, 15-25
Süre: 100 dakika (23, 27, 28, 22)