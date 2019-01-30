Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 1 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 16.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Çanakkale Belediyespor ile Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas karşılaştı. Mücadeleyi Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas 3-1 kazandı.
Salon: Anafartalar
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Fikret Fidan
Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Semra Özer, Gökçe Çiçek Aksoylu, Işıl Öz
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Ergül Eroğlu, Kelly Hunter, Andrea Drews, Sabriye Gönülkırmaz, Buse Melis Kara, Melis Melis, Simay Kurt
Setler: 23-25, 13-25, 31-29, 15-25
Süre: 120 (28-23-43-26)