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Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 1 - Nilüfer Belediyespor: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 14.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Çanakkale Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor karşılaştı. Mücadeleyi Nilüfer Belediyespor 3-1 kazandı.



Salon: Anafartalar


Hakemler: Ramazan Demiröz, Ebru Aladağ


Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu (L), Cansu Aydınoğulları, Melis Durul, Dominika Sobolska, Semra Özer, Işıl Öz, Ebru Bedir


Nilüfer Belediyespor: Aylin Sarıoğlu (L), Elizabeth Autumn Bailey, Buse Ünal, Aleksandra Bytsenko, Alezandra Lazic, Hande Kotkut, Özgenur Yurdagülen, Aslı Tecimer, Hazal Selin Arifoğlu


Setler: 25-22, 22-25, 22-25, 22-25


Süre: 127 dakika (30, 32, 32, 33)

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