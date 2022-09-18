İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Bozguç köyünde evde çıkan yangında eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Bozguç köyünde evde çıkan yangında eşyalar kullanılmaz hale geldi.


Olay, gece geç saatlerde Çan ilçesine bağlı Bozguç köyünde M. Yavaş'a ait evde meydana geldi. Yangını gören köylüler Çan Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Çan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.