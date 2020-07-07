Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yangının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı. Yangın nedeniyle küle dönen orman ve tarım arazileri havadan böyle görüntülendi.

Dün saat 15.00 itibariyle tarihi Gelibolu Yarımadası'nda meydana gelen yangın şiddetli poyrazın etkisiyle kısa sürede etkisini arttırdı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın yerleşim yerlerine metreler kala kontrol altına alınarak durdurulabildi. Havanın kararmasıyla geri çekilen helikopterler günün ilk ışıklarıyla tekrar müdahaleye başladı.

Köylere metreler kala kontrol altına alınarak durdurulan yangının boyutu, gün ağırınca ortaya çıktı. Ormanlar ve buğday tarlaları adeta küle dönerken, yangın nedeniyle simsiyah örtüyle kaplanan yanan araziler havadan drone ile böyle görüntülendi.