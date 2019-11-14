Yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması mecburiyeti 2 Aralık'ta yürürlüğe girecek

21 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile müteahhitlerden sınıflandırma mecburiyeti istenilmesi 2 Aralık tarihine kadar uzatıldı.

2 Mart 2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması" hakkında yönetmeliğin bazı hükümleri 2 Haziran tarihi itibari ile yürürlüğe girmişti. Yeni yapı ruhsatı düzenlenmesi aşamasında müteahhitlerden sınıflandırma zorunluğu istenmesi ise 2 Eylül tarihi itibari ile başlamıştı. 21 Eylül tarihli Resmi Gazete ile müteahhitlerden sınıflandırma zorunluğu istenilmesi zorunluğu ise 2 Aralık tarihine kadar uzatıldı.

Müteahhitler sınıflarına göre iş alabilecekler

Buna göre, 02 Aralık 2019 tarihinden itibaren düzenlenecek yapı ruhsatlarında, yapı müteahhitlerinin sınıflarının belirlenmiş olması ve kayıtlarının tutulması ve yapı müteahhitlerinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat ederek Yetki Belgesi gruplarını tayin ettirmeleri gerekiyor. Yapı müteahhitleri, mesleki ve teknik yeterlikler ile ekonomik ve mali yeterlikler esas alınarak; A-B-C-D-E-F-G ve H grubu olarak sınıflandırılacaklar. Müteahhitler, sınıflarının belirtmiş olduğu azami iş miktarlarının üzerinde iş alamayacaklar.

Bu yönetmelik gereği Çanakkale İl Müdürlüğünde 2 adet müteahhitlik sınıflandırma ve belgelendirme komisyonu teşkil edildi. Çanakkale'de faaliyet gösteren müteahhitlik firmaları, yönetmelikte belirtilen belgeler ile birlikte İl Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları durumunda gerekli incelemeler yapıldıktan sonra müteahhitlik sınıfları belirlenebilecek.

Müteahhitlik yetki sınıfları her müteahhit için 5 yıl geçerli olacak. Belge süresi dolan müteahhit 5 yılın sonunda belge yenilemesi için yeniden müracaat yapabilecek.

Geçici müteahhitlik yapılabilecek

Tek parselde bir bodrum katı dışında, en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda; yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla parsel maliki kendi yapısını inşa edebilecek. Bu durumdaki yapılar için ayrıca yapı müteahhidi aranmayacak.

Sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya ilişkin olmak üzere, yapı sahibine geçici yetki belgesi numarası verilecek.