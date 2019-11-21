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'Yapraklarda Troya Efsanesi'nin 3. sergisi açıldı

25 Haziran tarihinde Troya Müzesi’nde birincisi düzenlenen ’Yapraklarda Troya Efsanesi’ isimli serginin 3’üncüsü sanatseverler ile buluştu.

25 Haziran tarihinde Troya Müzesi'nde birincisi düzenlenen 'Yapraklarda Troya Efsanesi' isimli serginin 3'üncüsü sanatseverler ile buluştu.


Kuruması 1,5 yıl süren difenbahya yapraklarının üstüne Troya efsanelerinin işlendiği serginin açılışı, Troya Müzesi Sergi Salonu'nda gerçekleşti. Troya efsanelerinin işlendiği sergi açılışı Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz ve Müze Müdürü Rıdvan Gölcük tarafından yapıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile müştereken gerçekleştirilen ve Hülya Kalaycı Unutur tarafından işlenen eserlerin yer aldığı sergi 22 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

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