Yardım talebinde bulunan yelkenli tekne marinaya yanaştırıldı

Çanakkale Boğazı açıklarında yakıt azlığı nedeniyle yardım talebinde bulunan yelkenli tekne emniyetle Çanakkale Marina’ya yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı açıklarında yakıt azlığı nedeniyle yardım talebinde bulunan yelkenli tekne emniyetle Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı açıklarında yakıt azlığı nedeniyle yardım talebinde bulunan ve içerisinde 2 kişi olan 11 metre boyundaki ‘Hanse 388' isimli yelkenli tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait ‘KIYEM-1' botuyla yedeklenerek Çanakkale Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.