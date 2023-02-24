Yasakların ardından irileşen hamsinin kilosu 50 liradan 100 liraya çıktı

Yasaklardan önce tezgahlarda boyu 7-8 santimetre hamsi 50 liradan satılırken, yasakların ardından tezgahta satılan hamsinin boyu 15 santimi kadar çıkarak 100 liradan satıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında ticari maksatlı her türlü hamsi avcılığının 21 Şubat 2023 saat 15.00'ten itibaren durdurulduğunu açıkladı. Alınan yasak kararı ile Marmara Denizi ekosisteminin korunması ve balıkçılara gelecek sezon daha fazla ekonomik katkı sağlanması amaçlanıyor. Çanakkaleli balıkçılar, uygulanan yasak kararını memnuniyetle karşıladı. Yasaklardan önce 7-8 santimetre olan hamsinin boyu tezgahlarda 15 santime kadar çıktı. Yasaklardan önce 50 lira olan hamsinin irileşmesi ve boyunun 15 santime kadar çıkması nedeniyle ise fiyatı 100 lirayı buldu.

"İri balık geliyor"

Alınan yasak kararının doğru olduğunu ifade eden, Çanakkale Balık Hali'nde balıkçılık yapan Volkan Kaşıkçı, "Yasaklardan önce hamsi 40-50 lira civarında satılıyordu. Şu an balığın az olup da fiyatların artmasına eş değer olarak hamsi balığının fiyatı 100 liraya çıktı. Aslında bu karar, doğru bir karar. Çok ince hamsi geliyordu. Şimdi balık irileşti, iri balık geliyor. Onun için fiyatı 100 liraya kadar çıktı. Hamsinin irileşmesi lazım. Şimdi mevsimi de geçiyor. Yaz dönemi yasak dönemine yaklaşıyoruz. İnşallah diyoruz ki önümüzdeki senelerde hamsi biraz daha iri olarak tezgahlarımıza gelir. Balık çeşitlerinde bolluk var" dedi.

"Ege ve Karadeniz bölgesinden gelen iri hamsiler piyasaya sürüldü"

Hamside 3-4 gün önce bir yasak başladığını ifade eden balık hali esnafından Hasan Doğuş Tunç ise, "Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nı kapsayan bir yasak. Oradaki hamsi popülasyonunun boyunun çok küçük olmasından dolayı kaynaklanan bir yasak bu. Etkili oldu, ince balık piyasadan kalktı. Geçen haftalarda ince diye tabir ettiğimiz hamsi kilosu 50 liradan satılıyordu. Boyu küçük olduğu için fiyatı uygundu. Şimdi o hamsinin avlanmasının yasak olmasından dolayı Ege ve Karadeniz bölgesinden gelen iri hamsiler piyasaya sürüldü. Balığın az miktarda çıkması bu sefer fiyata yansıdı. Şu anda iri hamsi tezgahlarda 100 liradan satılmakta. Tabii denize etkisi olur. Balık popülasyonunun avlanmaması yani hem diğer balıklar açısından yem bakımından popülasyon olduğu için diğer balıklara da etkisi olur. Hem de balığın biraz daha büyümesine yarar sağlar" şeklinde konuştu.

Çanakkale Balık Hali'nde lüferin kilosu 250, sarıkanat 200, uskumru 120, tekir 150, istavrit 100, çipura 140 ve levrek 180 liradan satılıyor.