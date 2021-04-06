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Yavru köpeği boğulmaktan jandarma kurtardı

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy köyünde, yağmur suyu kanalına düşen yavru köpeği boğulmaktan jandarma ekipleri kurtardı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy köyünde, yağmur suyu kanalına düşen yavru köpeği boğulmaktan jandarma ekipleri kurtardı.


Yenice ilçesine bağlı Pazarköy köyünde yağmur suyu kanalına düşen yavru köpeğin inlemelerini duyan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, hemen harekete geçti. Fedakâr jandarma ekipleri kanala girerek yavru köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

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