Yaz kurslarına şenlikli veda

Biga Belediyesi'nin 24 Haziran'da başlayan ücretsiz yaz kurslarına coşkuyla veda edildi.

Biga Belediyesi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanatları Okulu (ASO) Müdürlüğü bünyesinde açılan yaz kursları için Atatürk Kültür Merkezinde şenlik düzenlendi. Şenliğe Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Ada Bilgi Evi, Alişdede Bilgi Evi, Cumhuriyet Bilgi Evi, Şirintepe Bilgi Evi ve Atatürk Kültür Merkezinde görevli öğretmenler, binlerce kursiyer ve aileleri katıldı.

Programda konuşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Atatürk Kültür Merkezi ve Bilgi Evlerimiz yaz boyunca cıvıl cıvıldı. Yaz kursları eğitici, öğretici ve eğlendirici içerikleriyle geleceğimizin emanetçileri olan çocuklarımıza çok şey kattı. Sanat, spor ve onlarca eğitici kursla birlikte toplamda 35 kursumuz açıldı ve 41 öğretmenimiz eğitim verdi. 3 yaşından 15 yaşına kadar yaş, ilgi, yetenek ve beceriler göz önünde bulundurularak oluşturulan kurslar kapsamında 3 bin 808 yavrumuz eğitici, öğretici ve bununla birlikte üreticiliğin mutluluğunu yaşadı. Ayrıca eğitmen ve vatandaşlarımızdan gelen istek ve talepler doğrultusunda yeni kurslar açtık. Ben kurslara emek veren herkese, eğitmenlerimize ve ailelerimize çok teşekkür ediyorum. Bizler gelecek seçimler için değil gelecek nesiller için çalışıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Erdoğan, yaz kurslarında görev yapan eğitmenlere katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti. Program, kurslarda eğitim alan öğrencilerin bale, ilahi, karete, tiyatro, modern dans, koro, işaret dili, gitar, keman ve jimnastik gösterileriyle devam ederken, öğrenciler öğrendiklerini sahne gösterileri ile ailelerine sergilediler. Coşku içinde geçen şenlikte çocuklar için yüz boyama, maskot ve çeşitli ikramlar yapılırken, çocuklar unutulmayacak bir gün yaşadı.

Ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen şenlik sonunda Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, çocuklara katılım belgesi takdim ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Başkan Erdoğan, yaz boyunca çocuklar tarafından üretilen ürünlerin yer aldığı sergileri ziyaret etti.