Yeni Azerbaycan Partisi heyetinden AK Parti'ye ziyaret

Yeni Azerbaycan Partisi'nde oluşan heyet, AK Parti Çanakkale İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi'nin Rektörü ve Heyet Başkanı Adalat Muradov, “Türkiye Devleti ve Türk milleti çok güçlü oldu. Ona göre de Türkiye'ye karşı kenarda Türkiye'yi sevmeyen güçler birleşti” dedi.

Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi'nin Rektörü Adalat Muradov heyet başkanlığında Yeni Azerbaycan Partisi milletvekilleri Aydın Hüseynov, Elnur Allahverdiyev ve beraberindekiler AK Parti Çanakkale İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, il ve ilçe yöneticileri hazır bulundu.

Ziyarette basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Naim Makas, “Azerbaycan ve Türkiye iki kardeş ülke. Azerbaycan ve Türkiye iki ayrı bayrak ama tek millet diye düşünüyoruz. Son dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin büyük ve kutlu yürüyüşünde Azerbaycan Devleti ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz, vatandaşlarımız bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Bu kardeşliğin önemini bir kez daha 14 Mayıs seçimlerinde yaşıyoruz. Bizler 32 yıl sonra Azerbaycan'ın Karabağ'ı tekrar geri almasıyla yaşadığımız mutluluğu bütün kamuoyu biliyor. Dolayısıyla bu kardeşliğin, bu vatan kardeşliğinin gelecekte Türkiye'mizi çok daha iyi yerlere taşıyacağından da hiç şüphemiz yok. Bugün eğer Azerbaycanlı kardeşlerimiz, bugün eğer Azerbaycan'da yaşayan bizim soydaşımız Türkiye'de üretilen teknolojilerle, Türkiye'de üretilen savunma sanayi ürünleriyle heyecan duyuyor ve mutluluk duyuyorsa bu bir kez daha kardeşliğimizin ne kadar geliştiğini, bu kardeşliğimizin ne kadar kıymetli olduğunun bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir kez daha bizim için kritik olan, kader seçimi olarak gördüğümüz 14 Mayıs seçimlerini kendi kaderi gibi gören kıymetli misafirlerimize bizleri bugün de yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum” dedi.

“Türkiye bütün Türk dünyasının vatanıdır”

Naim Makas'ın ardından konuşan Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi'nin Rektörü ve Heyet Başkanı Adalat Muradov ise, “Biz Azerbaycan'dan Çanakkale'ye kalbimizin sesine kulak asıp geldik. Türkiye tek Türkiye'de yaşayan Türklerin vatanı değildir. Türkiye bütün Türk dünyasının vatanıdır. Ona göre de Türkiye'de baş veren bütün hadiselere Azerbaycan ve bütün Türk dünyası çok dikkatle bakar. Biz bir milletiz. Biz kardeşiz. Ona göre de biz kardeşlerimizin sevinçli günlerinde yanında, kederli günlerinde de kardeşlerimizin yanında olmayı özümüze borç biliriz. Bizim dede ve babalarımızın bizlere koyup gittiği emanettir. Türk bu emanete hıyanet etmez. Biz de hiçbir zaman bu emanete hıyanet etmeyiz. Türkiye bugün dünya çapında bir lider ülkeye çevrildi. Türkiye'nin savunma sanayisi bugün artık yüzde 70'ten fazlası dünyadan bağımsız oldu. Türkiye'nin Togg araçları, Türkiye'nin İHA'ları, SİHA'ları, Türkiye Devleti ve Türk milleti çok güçlü oldu. Türkiye'nin problemi bu oldu. Türkiye'nin problemi o ki, Türk güçlü oldu. Ona göre de Türkiye'ye karşı kenarda Türkiye'yi sevmeyen güçler birleşti” ifadelerini kullandı.

Ziyarette karşılıklı hediye takdimi yapıldı.