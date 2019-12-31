Yeni hizmet araçları için kurban kesildi

Biga Belediyesi'nin hizmet filosuna kazandırılan kamyon, midibüs, kepçe, kanal açma ve yıkama araçları için kurban kesildi.

Biga'nın sorunlarına daha hızlı ve etkili çözüm sunmak ve kaliteli hizmet için çalışmalarına istikrarlı bir şekilde devam eden Biga Belediyesi, hizmet filosuna kattığı iki adet damperli kamyon, midibüs, üç adet JCB kepçe, iki adet kanal açma ve zemin temizleme aracı ile kanalizasyon arıza müdahale ekibi aracı için sade bir hizmete alım töreni düzenledi. Biga Belediye Meydanı'nda düzenlenen programa Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci, Belediye Meclis Üyeleri, birim müdürleri ve personel katıldı.

Kurşunlu Camii emekli imam hatibi Hasan Turan tarafından yapılan dua ve hep birlikte getirilen tekbirin ardından iki kurbanlık koç mezbaha personeli tarafından kesildi. Türk bayrağı asılan hizmet araçları programın ardından görev yerlerine hareket etti.

"Biga'mız büyürken bizler de hizmetimizi güçlendiriyoruz"

Biga Belediyesi'nin araç filosunun genişlediğini ve hizmet kalitesinin arttığını belirten Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan yaptığı açıklamada, “Biga Belediyesi olarak kıymetli hemşehrilerimize daha iyi ve kaliteli hizmet vermek için araç filomuza yeni araçlar eklemeye devam ediyoruz. Biga'mız büyürken bizler de hizmetimizi güçlendiriyoruz. Göreve ilk geldiğimizde de tüm araçların bakım ve onarımlarını yapmıştık. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekilimiz Bülent Turan'ın desteğiyle Belediyemize sağlanan Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) kredisi ile iki adet Mercedes marka çift çeker otomatik vites damperli kamyon, kanal açma ve sıcak sulu yıkama aracımız ile üç tane JCB kepçemizi aldık. Kanal açma ve sıcak sulu yıkama araçları daha önce yüksek fiyatlara kiralanıyordu ve acil durumlarda araç beklemek zorunda kalınıyordu. Şimdi böyle bir problemimiz kalmadı. Ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Filomuza kattığımız midibüs ile de inşallah kültür gezilerimizde ve diğer etkinliklerinde vatandaşımıza hizmet vereceğiz. Kanalizasyon arıza müdahale ekibi aracımız ise hibe olarak geldi. Derdimiz vatandaşlarımıza hızlı, etkili ve kaliteli hizmet sunmaktır. Belediyemiz araç filomuzun genişlemesiyle hizmet kalitemiz de artmış olacak. İnşallah 2020 yılını daha güçlü ve yatırımları hızlandırarak verimli bir şekilde değerlendireceğiz. Belediye hizmetlerinde kullanacağımız yeni araçlarımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Ekiplerimize kazasız belasız çalışmalar diyorum” diye konuştu.