Yeni Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük oldu

Çanakkale'de, Troya Müzesi Müdürlüğüne Rıdvan Gölcük tayin edildi.

Yaklaşık 10 yıldır Kocaeli Müze Müdürlüğünü yürüten Gölcük, Troya Müzesindeki görevini önceki gün Ali Atmaca'dan devraldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Kocaeli halkına desteklerinden dolayı teşekkür eden Gölcük, "Kocaeli'ye çok teşekkür ederim. Hüzünle ayrılıyorum, ancak verdikleri destek o kadar büyük ki, Çanakkale'ye büyük bir destek ve inançla adim atıyorum. Eksik olmayın" ifadelerini kullandı.