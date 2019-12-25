Yeni yıl coşkusu Ceza konseriyle 17 Burda'da

Düzenlediği birbirinden eğlenceli etkinliklerle Çanakkale ve bölge halkının sosyal hayatına renk katan Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), Ceza konseri ile ziyaretçilerine yeni yılın coşkusunu yaşatacak.
Açıldığı günden itibaren Çanakkale'nin alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen Esas 17 Burda AVM, rap müziğin sevilen ismi Ceza'yı ağırlıyor. Çanakkaleliler, sevilen sanatçı Ceza'nın 17 Burda AVM'de 29 Aralık Pazar günü saat 18.00'de vereceği konserle unutulmaz dakikalar yaşayacak.
Çanakkalelileri ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan Esas 17 Burda AVM, ünlü sanatçı Ceza'nın konserine ev sahipliği yapıyor. 29 Aralık Pazar günü saat 18.00'de başlayacak konserde Ceza, sevilen şarkılarını Çanakkaleliler için söyleyecek.