Yeni yıla kampta girdiler

Sosyal medya aracılığıyla Türkiye'nin farklı illerinden bir araya gelen ve kendilerini 'Pikamp' olarak adlandıran doğa gönülleri, yeni yıla Çanakkale'nin oksijen deposu olarak bilinen Kazdağları'nda çadır kurarak girdi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yanıklar Köyü mevkiinde buluşan yaklaşık 20 kişi, yılbaşı gecesini burada geçirdi. 2018'in son sabahında buluşan ekip, bir yandan çadırlarını kurarken bir yandan da ateş yakmak için odun topladı. Başta Çanakkale olmak üzere İstanbul ve farklı illerden gelen doğa severler, farklı bir yılbaşına imza attı. Kurdukları ses sistemiyle gece boyu dans eden kampçılar, geri sayım sırasında meşaleler yakarak gönüllerince eğlendi.

O anları cep telefonlarıyla kaydeden kampçılar, yeni yılın ilk gününe de kar yağışıyla uyandılar. Yapılan farklı yılbaşı etkinliğinden memnun kalan doğa severler, Kazdağları'nın da eşsiz güzelliğine dikkat çekti.

Öte yandan, hiçbir kar amacı gütmeyen gurup, geçtiğimiz yıllarda çevre temizlik etkinlikleri ve depremzedelere sağladıkları yardımlarla da kamuoyunda büyük ilgi görmüştü.