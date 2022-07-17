Yeni Zelanda Mezarlığı yanmaktan son anda kurtarıldı

Çanakkale Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Anzak Koyu mevkiinde saman yüklü tır alev aldı. Küle dönen tırdaki alevler, ormanlık alana sıçradı. Yanan tırın 20 metre yanındaki Yeni Zelanda İleri Karakol Mezarlığı ise ekiplerin başarılı müdahalesi sayesinde yanmaktan son anda kurtarıldı.

Çanakkale Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Anzak koyu mevkiinde saat 15.45 sıralarında saman yüklü IF46BRK plakalı tır, bilinmeyen sebepten dolayı alev aldı. Tır sürücüsü Zafer Tekkeli (55), aracı yol kenarına çekerek dorseyi ayırmaya çalıştı. Artan dumanlardan tırın dorsesini kurtaramayan Tekkeli, durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Çanakkale ve Keşan'daki yangın helikopterleri ve kara ekipleri sevk edildi. Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Yangına; 2 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 dozer, 5 hizmet aracı, 1 treyler, 2 belediye itfaiyesi ve 65 personel müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 0,5 hektarlık orman arazisi zarar gördü.

Yeni Zelanda Mezarlığına çok yakın

Anzak Koyu mevkiinde bulunan, Yeni Zelanda İleri Karakol Mezarlığı'nın 20 metre yakınında yanmaya başlayan saman yüklü tırdaki alevler ormanlık araziye sıçradı. Mezarlığın hemen yakınında başlayan yangın büyümeden ekiplerin başarılı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

400 saman balyası küle döndü

Tırın seyir halindeyken bir anda alev aldığını belirten sürücüsü Zafer Tekkeli, “Saman yükledik yoldayken duman yapıyor diye durdum kontrol ettim bir şey yok gibiydi, tam yola çıkacakken birdenbire alev aldı. Rüzgar arkadan estiği için dumanlar ön tarafa geldi dorseyi de ayıramadım. Balıkesir'e götürüyordum araçta 400 saman balyası bulunuyordu. Bende ormandan emekliyim yangın ekibindeydim. Ucuz atlattık ekipler hızlı müdahale etti. Denize de yakın olduğumuz için helikopterlerde hızlı sefer yaptılar. Başarılı bir çalışma ile çabuk söndürdüler yoksa işimiz zordu yani. Rüzgar ters estiği için mezarlığın olduğu yere sıçramadı, denize doğru sıçradı hızlı söndürdüler” dedi.