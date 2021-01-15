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Yenice beyaza büründü

Çanakkale’nin Yenice ilçesine yılın ilk karı yağdı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine yılın ilk karı yağdı.


Yenice ilçesinde dün gece geç saatlerde yağan kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının hafta sonu daha da düşeceği ve kar yağışının daha etkili olması beklendiği açıklandı. Beyaz örtüyle kaplanan Yenice'de kar kalınlığı kısa sürede 3-4 santimetreye ulaştı. Yağan yağmurlar ardından gelen kar yağışı ile birlikte neredeyse yok olmak üzeri olan Yenice Göletinin yeniden suyla dolması yüzleri güldürdü.

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