Yenice-Çan karayolunda zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçlara izin verilmiyor

Çanakkale'nin Çan ilçesi ile Yenice ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken zincirsiz, kar lastiği olmadan trafiğe çıkan sürücülerin Yenice-Çan yoluna geçişlerine izin verilmiyor.

Çan ve Yenice ilçelerinde kar yağışı devam ediyor. Yenice-Çan karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle emniyet ve jandarma ekipleri zincirsiz, kar lastiği olmadan trafiğe çıkan sürücülerin geçişine izin vermiyor. Yenice Kaymakamlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Emniyet ve Jandarma ekiplerimiz olumsuz hava koşullarında denetimlerini fedakarca sürdürmekte olup, yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle; tedariksiz bir şekilde (zincirsiz, kar lastiği olmadan vb.) trafiğe çıkmış olan vatandaşlarımızın Yenice-Çan yoluna geçişlerine müsaade edilmemektedir. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım! Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.