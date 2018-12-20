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Yenice Halk Eğitim Müdürlüğüne proje ödülü

Çanakkale’nin Yenice ilçesindeki, Yenice Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nce Eğitimde İyi Uygulama Örnekleri Projesi ´ kapsamında İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından “Nevruz Köyü Kadınları Öğreniyor, Gelişiyor ve Aile Ekonomisine Katkı Sağlıyor” isimli projesi ile dereceye girdi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki, Yenice Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nce Eğitimde İyi Uygulama Örnekleri Projesi ´ kapsamında İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından “Nevruz Köyü Kadınları Öğreniyor, Gelişiyor ve Aile Ekonomisine Katkı Sağlıyor” isimli projesi ile dereceye girdi.


Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce Ankara Başkent Öğretmen Evinde düzenlenen törende İl Milli Eğitim Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Nedim Şahin, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nurol Demiroğlu ve Usta Öğretici Nebahat Kızılcan, ödüllerini Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül´den aldılar.

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