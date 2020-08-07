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Yenice Kaymakamı'ndan pazar yerinde kovid-19 denetimi

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş ve Belediye Başkanı Veysel Acar kovid-19 denetimleri gerçekleştirdi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş ve Belediye Başkanı Veysel Acar kovid-19 denetimleri gerçekleştirdi.


İçişleri Bakanlığı Genelgesi gereğince Türkiye genelinde gerçekleştirilen kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına yönelik denetimler kapsamında Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Belediye Başkanı Veysel Acar ve Kurum Amirlerinden oluşan bir heyet eşliğinde Yenice İlçesinde denetimler yapıldı. Denetimler esnasında vatandaşların maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine uyulması konusunda gerekli hatırlatmalarda bulunuldu. Yenice Pazar yerinde de denetimlerde bulunan heyet, pazarcı esnafının sosyal mesafe kurallarına ve maske kullanım kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyerek, vatandaşların sağlığı için maske kullanılması ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi konusundaki hassasiyeti dile getirdiler.

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