Yenice Kovancı Barajı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Çanakkale'ye yapılan yatırımlarla ile mümbit topraklar su ile buluşuyor. İl ve ilçelerde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Çanakkale Yenice Kovancı Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Çalışmaları devam eden Çanakkale Yenice Kovancı Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 880 dekar tarım arazisi sulanacak. Baraj gövde kazılarının yapılarak batardo dolgusunun tamamlandı. Barajda gövde dolgu imalatlarına devam edilmektedir. Temelden yüksekliği 33.20 metre ve su depolama kapasitesi 477 bin metreküp olan Çanakkale Yenice Kovancı Barajının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 2.327.016 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir” dedi.