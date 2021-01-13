İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yenice sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından eğitime destek

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı eğitime destek veriyor.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı eğitime destek veriyor.


Yenice sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı, Milli Eğitim Bakanlığının gönderdiği 98 tablet bilgisayara ek olarak 25 tablet bilgisayarı ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdı. Yenice İlçe Kaymakamı Musa Göktaş, “Korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören öğrencilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında, Milli Eğitim Bakanlığının gönderdiği 98 Tablet Bilgisayara ek olarak Yenice Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak ilk etapta 25 Tablet Bilgisayar ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır. İlerleyen süreçte eğitime destek kapsamındaki yardımlar devam edecektir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.