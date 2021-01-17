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Yenice'de buzlanan yolda tır şarampole devrildi

Çanakkale’de 2 gündür devam eden kar yağışında bir tır, buzlanma nedeniyle şarampole devrildi.

Çanakkale'de 2 gündür devam eden kar yağışında bir tır, buzlanma nedeniyle şarampole devrildi. Araç sürücüsü kazayı yaralı atlatırken, tırda maddi hasar meydana geldi.


Çanakkale'nin Yenice ilçesinde yağan kar Yenice-Balıkesir karayolunda sürücülere zor onlar yaşatıyor.


Yenice ilçesine bağlı Sameteli köyü yakınlarında 38 J 0452 plakalı tır buzlanma nedeniyle şarampole devrildi. Kazada ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı.



Kapanan köy yolları ulaşıma açıldı


Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Göktaş yetkililerden bilgi alırken, çalışan personele kolaylıklar diledi. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Kaymakam Göktaş, “Yenice'de 5 ekip halinde mesai mefhumu gözetmeksizin çalışma yapılıyor, zaman zaman kapanan köy yolları ulaşıma açıldı. Bir kısmında ise çalışmalar devam ediyor, fedakarca çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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