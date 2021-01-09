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Yenice'de Emniyet ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

Çanakkale’nin Yenice İlçesinde sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı hafta sonlarında emniyet güçleri sokak hayvanlarını unutmuyor.

Çanakkale'nin Yenice İlçesinde sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı hafta sonlarında emniyet güçleri sokak hayvanlarını unutmuyor.


İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları tam kısıtlama kararı alınmasıyla Yenice İlçesinde sokak hayvanlarının kısıtlamadan etkilenmemesi için Emniyet ekipleri tarafından gerekli önlemler alınıyor.

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