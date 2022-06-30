Yenice'de ev yangını

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan yangında 2 evde maddi hasar oluştu.

Yenice ilçesine bağlı Koruköy köyü Çaltı mahallesinde sabah saat 9:00 sularında Halil Tosun'a ait evde çıkan yangın bitişiğinde bulunan Adile Bilcan'ın evine de sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaparken, Yenice Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 1 arazöz ile belediye itfaiye aracı da destek verdi.

Yangında can kaybı olmadığını belirten Muhtar Aydın Akyol, evlerde geniş çaplı maddi hasar meydana geldiğini söyledi.