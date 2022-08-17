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Yenice'de ev yangını söndürüldü

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Hacıyusuflar köyünde bir evde çıkan yangın, çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Hacıyusuflar köyünde bir evde çıkan yangın, çevre evlere sıçramadan söndürüldü.


Olay, Hacıyusuflar köyünde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Bir evde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Hacıyusuflar köyü muhtarı Hayri Zımbaoğlu, yangına ilk müdahaleyi köylülerin yaptığını belirtti. İhbar üzerine olay yerine Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, Yenice Belediyesi İtfaiyesi ve Balya Belediyesi İtfaiyesi gelerek yangına müdahale etti. Yangın, civardaki evlere sıçramadan söndürüldü.


Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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