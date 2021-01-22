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Yenice'de FETÖ operasyonu

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütüne üye 3 şüpheli yakalandı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütüne üye 3 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Yenice ilçesinde Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Ekiplerince üç farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyon sonucu haklarında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı olan N.D., S.Ö. ve M.R.T. isimli üç şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet adreslerinde ve araçlarında yapılan aramada bilgisayar ve çeşitli dijital materyal ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ile ilgili adli işlemler başlatıldı.

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