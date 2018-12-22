Yenice'de İmam Hatip Liseleri Arası Hutbe Okuma Yarışması

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde İmam Hatipler Arası Hutbe Okuma Yarışması İl Finali düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda il genelinde İmam Hatip Liseleri Arası Hutbe Okuma Yarışması İl Finali Kalkım beldesi Merkez Camiinde düzenlendi. Kalkım Çok Programlı Anadolu Lisesi organizasyonunda düzenlenen yarışmaya Yenice Kaymakamı Ahmet Başer, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Büyük , Yenice Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal, Şube Müdürü Murat Özkan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Yarışma Yenice Müftüsü Derviş Orhan Başkanlığında, Merkez İsmail Ağa Camii Müezzin Kayyımı Abidin Türken, Kalkım Merkez Camii İmam Hatibi Güngör Sert , Kalkım Merkez Camii Müezzin Kayyım Ali Ulvi Çakır ve Kalabakbaşı Köyü Camii İmam Hatibi Nezir Eren'in jüri üyeliği tarafından gerçekleştirildi. Yarışma sonunda il birincisi Çan Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi İsmail Burak Özdil, il ikincisi Biga Anadolu İmam Hatip Lisesinden Hüsnü Duran ve il üçüncüsü ise Çanakkale Şehit Cemal Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Furkan Boz oldu. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri İlçe Kaymakamı Ahmet Başer, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Büyük, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal ve İlçe Müftüsü Derviş Orhan tarafından verildi.