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Yenice'de Karabey köyü hayrı yapıldı

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Karabey köyünde düzenlenen geleneksel hayır cemiyeti 2 bin kişinin katılımı ile yapıldı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Karabey köyünde düzenlenen geleneksel hayır cemiyeti 2 bin kişinin katılımı ile yapıldı.


Yenice ilçesine bağlı Karabey Köyü Camiinde köy İmam Hatibi Abidin Türken'in Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okuması ile başlayan geleneksel köy hayır programına katılan 2 bin kişiye 10'ar kazan keşkek, pilav, nohut ve tatlı ikram edildi. Geleneksel köy hayrına katılan tüm misafirlere teşekkür eden Köy Muhtarı Ali Kaplan, “Hayrımızı yaptık. Allah kabul etsin. Yardımlarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim” dedi.


Hayır programına AK Parti Yenice İl Genel Meclis Üyeleri Oktay Arslan ve Hilmi Ünal, MHP Yenice İl Genel Meclis Üyesi Recai Ertan, Yenice STK Temsilcileri ve çevre köy halkları katıldı.

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