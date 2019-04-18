Yenice'de KHGB seçimi yapıldı

Çanakkale'nin Yenice ilçe Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Yenice ilçe Kaymakamı Ahmet Başer, AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Oktay Arslan, Hilmi Ünal, MHP İl Genel Meclis Üyesi Recai Ertan ile Köy Muhtarlarının katıldığı toplantı, Yenice Belediyesi Kazdağ Göknar Oteli konferans salonunda yapıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Divan Kurulu oluşturuldu. K.H.G.B tüzüğü gereğince İl Genel Meclis Üyelerinden iki, diğer üyelerden iki olmak üzere dört asil üç yedek encümen üyesi seçildi. Yapılan seçimde, MHP İl Genel Meclis Üyesi Recai Ertan 47 oy, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Oktay Arslan 44 oy, Yağdıran Köyü Muhtarı Mehmet Ertaş 42 oy, Reşadiye Köyü Muhtarı Nuran Şen 37 oy alarak asil üyeliğe seçildiler.