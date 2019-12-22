Yenice'de ??rencilerin eve d?n?? vakti geldi

?anakkale'nin Yenice il?esinde yap?m? devam eden Ye?ilyurt Orta Okulu ile Ye?ilyurt ?lkokulu'nun in?aat? bitme noktas?na geldi.

Yenice il?esinde ilk olarak 1920 y?l?nda in?aat? ba?layan ve 1926 y?l?nda e?itim ??retim vermeye ba?layan okul, 1953 y?l?ndaki depremde y?k?l?nca, 1955 y?l?nda tekrar in?a edilerek e?itim ??retimine devam etti. 1955 y?l?nda yap?lan bu binaya 1 kat daha ilave edilerek 2017- 2018 e?itim ??retim y?l? ba??na kadar burada ??rencilerine hizmet veren okul 2018 y?l?nda tekrar y?k?ld?. ??renciler il?ede e?itim veren ba?ka okullara aktararak in?aata ba?lad?.

?n?aat? h?zla devam eden okullar?n ?al??malar?nda son a?amaya gelindi?ini ifade eden Okul Aile Birli?i Ba?kan? Mediha G?ng?r Elibol, ?2017-2018 E?itim ??retim y?l?ndan buyana kendi okullar?na hasret kalan Ye?ilyurt Ortaokulu ve Ye?ilyurt ?lkokulu ??renci ve velileri sab?rs?zl?kla yeni okullar?na ge?mek istiyor. Bu sebeple de okulumuz in?aat?n? ??rencilerimiz ve velilerimiz ile birlikte gezerek okulumuzun ?al??malar?yla ilgili yetkililerden bilgi ald?k. ?u an ?al??malarda son duruma gelmi? olmalar? bizleri sevindirdi. 2020 y?l? ba?lar?nda e?itim ??retim vermesi planlanan yeni binan?n in?aat?nda eme?i ge?en Yenice Kaymakaml???, Yenice Milli E?itim M?d?rl???, ?anakkale ?l ?zel ?dare M?d?rl??? ve t?m kamu kurum ve kurulu?lar?na te?ekk?r ediyorum? dedi.