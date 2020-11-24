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Yenice'de Öğretmenler Günü kutlandı

Çanakkale’nin Yenice İlçe Kaymakamı Musa Göktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal’ı ve ilçede görev yapan öğretmenleri ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı.

Çanakkale'nin Yenice İlçe Kaymakamı Musa Göktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal'ı ve ilçede görev yapan öğretmenleri ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı.


Yenice Kaymakamı Musa Göktaş öğretmenlerin fedakarca görev yaptıklarını belirterek, "Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu kutsal görevi yerine getirirken şehit düşen ve hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, geleceğimizin teminatı gençlerimizin eğitimi için gecesini gündüzüne katan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

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