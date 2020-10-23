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Yenice'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kenevir ekim ve satışı yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda; 100 gr kubar esrar, 25 gr. kenevir tohumu, 1 adet fotokapan, 103 adet 9 mm. çapında tabanca mühimmatı, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.


Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla uyuşturucu maddelere el konulurken, 1 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

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