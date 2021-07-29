İhlas Haber Ajansı

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Yenice'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında, Yenice'de yasadışı olarak kenevir maddesi ekimi yapan bir şüpheli şahsın evine operasyon düzenledi. Hassas burunlu uyuşturucu madde arama köpeği ‘Roket'in de katıldığı operasyonda; 13 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 20 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.


Operasyonda bir şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

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