Yenice'den 3 kamyon odun yardımı deprem bölgesine gönderildi

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Taban köyü sakinleri, deprem bölgesine 3 kamyon yakacak odun yardımı gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından, deprem bölgesinde afetzedelere gönderilmek üzere yardım kampanyaları düzenlendi. Kampanyaya vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilirken, Yenice ilçesine bağlı Taban köyünden de 3 kamyon yakacak odun yardımı deprem bölgesine gönderildi.