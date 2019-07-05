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Yeniceli çocuklara matematik kampı

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde matematikçi yazar Mehmet Karayiğit tarafından 1 haftalık Temel Matematik Yaz Kampı düzenlendi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde matematikçi yazar Mehmet Karayiğit tarafından 1 haftalık Temel Matematik Yaz Kampı düzenlendi.


Yenice Belediyesi ve kaymakamlık destekli olan ve Kazdağları Yenice Göknar Otel'de gerçekleştirilen Temel Matematik Yaz Kampı Kursu'nda ilk, orta ve lise seviyesindeki öğrencilere tanımlar, bölünebilme kuralları, Ebob-Ekok, üslü sayılar, kareköklü sayılar, sayısal mantık, pratik teknikler, problem kurabilme, yüzde-kar-zarar hesaplayabilme, para üstü alıp verebilme ve ihtimal hesaplamaları gibi birçok konular öğretildi.


Temel Matematik Yaz Kampı'na katılan 100 öğrenci, 7 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da Yenice Belediye Çay Bahçesi'nde kermes düzenleyecek. Kermeste kazanılan paralar ise satış yapan öğrencilere harçlık olarak verilecek.

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